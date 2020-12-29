خلال احتفال تخريج الدفعة الخامسة.. معيتيق يؤكد استمرار دعم «قوة مكافحة الإرهاب»

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، الثلاثاء، استمرار دعم الحكومة «قوة مكافحة الإرهاب»، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها وتطوير قدراتها من خلال التدريب في الداخل والخارج، و«العمل بكل مهنية في عمليات الرصد وتحليل المعلومات وملاحقة فلول الإرهابيين وضرب خلاياهم أينما وجدت»

جاء ذلك خلال مشاركة معيتيق في احتفالية أقيمت، صباح اليوم، بمقر مركز تدريب القوة بمدينة الخمس، لمناسبة تخريج الدفعة الخامسة من القوة، بحضور وزير الدفاع صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وعدد من ضباط المؤسسة العسكرية، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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وأوضح معيتيق أن «إستراتيجية حكومة الوفاق في مواجهة الإرهاب لا تقتصر على البعد العسكري والأمني فقط، بل هي مواجهة شاملة لتجفيف منابعه والاهتمام ببرامج التنمية ومحاربة الفقر والنهوض بالتعليم ونشر الوعي لإحلال الأمن والسلام».

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