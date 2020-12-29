معيتيق: استراتيجيتنا في مواجهة الإرهاب لا تقتصر على البعد العسكري والأمني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن استراتيجية حكومة الوفاق في مواجهة الإرهاب لا تقتصر على البعد العسكري والأمني فقط بل هي مواجهة شاملة لتجفيف منابعه والاهتمام ببرامج التنمية ومحاربة الفقر والنهوض بالتعليم ونشر الوعي من إحلال الأمن والسلام .

جاء ذلك خلال مشاركة معيتيق اليوم الثلاثاء في احتفالية تخريج الدفعة الخامسة من قوة مكافحة الإرهاب في مقر مركز تدريب القوة بمدينة الخمس رفقة كل من وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد، وآمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، وعدد من ضباط المؤسسة العسكرية بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

وأعلن معيتيق استمرار دعم حكومة الوفاق لقوة مكافحة الإرهاب التي أنشئت في ظرف بالغ الخطورة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وتطوير قدراتها من خلال التدريب في الداخل والخارج، والعمل بكل مهنية في عمليات الرصد وتحليل المعلومات وملاحقة فلول الإرهابيين وضرب خلاياهم أينما وجدت.