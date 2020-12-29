تركيا تعلن موقفها من الانتخابات الليبية

في اعتراف جديد بتدخل بلاده في ليبيا، أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى أن ما أسماها استجابة تركيا لنداء حكومة الوفاق ووقوفها ضد المشير خليفة حفتر وداعميه، هي التي منعت انزلاق ليبيا إلى الفوضى.

ونوه تشاووش أوغلو في مقابلة مع صحيفة “شباب أفريقيا” الفرنسية، بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا، وأن أنقرة تدعم مساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، وتُرحب بقرار إجراء الانتخابات بتاريخ الـ24 من ديسمبر 2021.

وشدد كذلك على ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار، واستمرار المفاوضات السياسية، داعياً إلى ما وصفه بحل عالمي لمشكلة المرتزقة في ليبيا، وهو ما يشكل تناقضا واضحا مع سياسة بلاده التي أغرقت ليبيا بالمرتزقة والمتشددين الذين جلبتهم من سوريا لدعم الوفاق، وما زالوا فيها حتى الآن.

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