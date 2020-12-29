السعيدي: تركيا تعرقل أي حل واقعي للأزمة الليبية

قال المحلل السياسي، عمران السعيدي، إن الليبيين كانوا يأملون من خلال الحوارات السياسية برعاية البعثة الأممية والمجتمع الدولي ردع مخططات تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية من خلال عملية سياسية صحيحة.

وأضاف السعيدي في تصريحات صحفية، أن الليبين يريدون توحيد المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تجمعهم تحت سلطة واحدة من خلال الحوارات السياسية.

وأكد السعيدي أن المسار السياسية في تونس والمغرب وغدامس وجنيف والقاهرة كان ينقصها وجود إرادة حقيقية من جميع الأطراف الليبية لتغيير الواقع والخروج من حالة الحرب والانقسام بالإضافة إلى غياب آليات مناسبة لتطبيق مخرجات الحوارات بتغيير الوضع الراهن.

وأوضح السعيدي أن أغلب معوقات الحوارات السياسية تأتي من منطلق حرص الجماعات المتطرفة المدعومة من تركيا وقطر لوضع العراقيل أمام أي حل واقعي للأزمة الليبية.

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