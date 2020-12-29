«التليجراف»: ليبيا ضمن قائمة أسوأ الاقتصادات أداء لعام 2020

حلت الدولة الليبية في قائمة أسواء أداء اقتصادي لهذا العام بعد فنزويلا، ولبنان، لاسيما في ظل استمرار الحرب وانهيار أسعار النفط في ليبيا.

واستعرضت صحيفة “التليجراف” البريطانية، قائمة بأفضل وأسوأ الاقتصادات أداءً خلال عام 2020، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نجم عنها من أضرار اقتصادية لحقت بالعديد من دول العالم، بينما حقق الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا خلال هذا العام، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطاينة.

وقالت “تليجراف” في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نمو الاستثمار القوي في مصر وتراجع معدلات التضخم، وكذلك الدعم الحكومي الناجح، ساعد الاقتصاد المصري على مواصلة معدلات النمو، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية في مصر، فضلًا عن نجاح تدابير الحكومة في احتواء أزمة “كوفيد – 19″، ونتيجة لذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% خلال هذا العام

وجاءت مصر، ضمن قائمة أفضل الاقتصادات أداءً خلال عام 2020، بجانب كل من؛ بنجلاديش، غويانا، جنوب السودان، ودولة بنين في غرب أفريقي.