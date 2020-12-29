معيتيق: نبحث تطوير برامج تدريب قوة مكافحة الإرهاب مع الدول الصديقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، بقوة مكافحة الإرهاب التي أنشئت في ظروف وصفها بـ”بالغة الخطورة”.

معيتيق أكد – في كلمته خلال فعاليات تخريج الدفعة الخامسة لقوة مكافحة الإرهاب بالقاعدة البحرية العسكرية في مدينة الخمس – أن العمل على توفير المستلزمات التي تحتاجها لتطوير قدراتها في عملية الرصد والتحليل وملاحقة كل فلول الإرهابيين وضرب خلاياهم أينما وجدوا.

وقال إن حكومته تبحث إضافة برامج تدريبية لها، خلال اجتماعاتها مع ما وصفها بـ”الدول الصديقة” لتطور هذه البرامج والدراسات خارج ليبيا في أكاديميات مرموقة ومؤسسات أمنية وعسكرية لها معها شراكات وبرامج مشتركة.

وذكر أن خطر الإرهاب يطال المجتمع الدولي بأسره وبمثابة وباء لا يميز بين دول أو مناطق أو أديان أو أعراق، مُضيفًا “استراتيجيتنا في مواجهة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري فقط، بل هي مواجهة شاملة لمعالجة المصادر التي تغذي الإرهاب، ونسعى لتجفيف البيئة الحاضنة لها”.

وأكد أن برنامج التنمية مهمة لمكافحة الإرهاب والنهوض بالدولة بالتعليم ونشر الوعي وإحلال الأمن والسلام في كامل ربوع الوطن، على حد تعبيره.