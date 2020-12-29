فرنسا تدعو الأطراف الليبية كافة للانخراط بالعملية السياسية

دعت فرنسا كافة الأطراف الليبية إلى الانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والامتناع عن ارتكاب أي أعمال عدائية.

وأكد نائب الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أنه لا حل عسكريا في ليبيا، وأن الأولوية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه​​​ في ال23 من أكتوبر الماضي، والذي ينص على رحيل القوات والمرتزقة الأجانب واستكمال العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة.

ودعا المسؤول الفرنسي كافة الأطراف الليبية للعمل على تسمية حكومة جديدة وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر، في ال24 من ديسمبر من العام القادم.

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