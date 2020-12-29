«الاستشاري للدولة»: الأحد إعلان أسماء ممثلي المجلس باللجنة الدستورية 

أعلن المجلس الاستشاري للدولة، أن الأحد المقبل موعدا لاختيار ممثلية في عضوية اللجنة الدستورية المكلفة بوضع الإطار القانوني للمسار الدستوري بالاتفاق مع مجلس النواب خلال 60 يوما.

ويأتي ذلك بحسب خارطة الطريق المتفق عليها بمنتدى الحوار السياسي الذي انعقد في تونس خلال نوفمبر الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المجلس عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية السادسة والخمسين في العاصمة طرابلس التي تناولت بنودها مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد، والنظر في تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية بالمجلس.

ونص البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدي للحل الشامل التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم في تونس على أن «تلتزم المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتشاور والتنسيق للاتفاق على إنجاز العملية الدستورية. يتم هذا الاتفاق في فترة لا تتجاوز الـ 60 يومًا من تاريخ بدء المرحلة التمهيدية».