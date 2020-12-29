«الرقابة على الأغذية»: ضبط أكثر من 360 طبق بيض غير صالح للاستهلاك

أعلنت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 360 طبق بيض مائدة؛ وذلك لعدم صلاحية البيض للاستهلاك.

جاء ذلك بالتعاون مع جهاز الحرس البلدى الأبيار، وبعد معاينة مفتشي قسم الرقابة الداخلية بالمركز فرع بنغازي، عن طريق إجراء التحاليل الأولية بجهاز حقيبة التفتيش الخاصة بالقسم، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن النتائج أظهرت عدم صلاحية البيض للاستهلاك، ليتم اتخاذ باقي الإجراءات مع الجهات الضبطية وإتلاف الكمية.

– «الرقابة على الأغذية» يحظر التعامل مع الشركات الموردة غير المسجلة

وفي وقت سابق اليوم، طالب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر حسن، مديري الرقابة الدوائية والرقابة الغذائية ومديري الفروع بعدم التعامل مع أي شركة موردة «ما لم تكن مسجلة لدى المركز، وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص».

كما طلب منهم، في بيان، إبلاغ رؤساء الوحدات بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم الإفراج عن الشحنات الموردة من الخارج عبر المنافذ، إلا بعد إحضارها رسالة التسجيل النهائي الصادرة من الإدارة العامة بالمركز، التي تُفيد بقيد الشركة بسجلات المركز.

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