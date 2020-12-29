جهاز النهر الصناعي العظيم يعلن وصول صمامات التحكم إلى “بن غشير” و”الشويرف “

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، الثلاثاء، وصول صمامات التحكم بالتدفق إلى موقع “بن غشير” بعد إتمام أعمال الصيانة لدى الشركة المصنعة بهولندا . وأوضح الجهاز أيضاً، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه تم شحن الصمامات إلى موقع الشويرف للبدء في تركيبها وإجراء الاختبارات التشغيلية، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه عبر المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة و مدن الجبل الغربي، إضافة إلى رفع معدل تتدفق المياه لمدينة طرابلس ليصل لأغلب المناطق.

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