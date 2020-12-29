القاسمي: البعثة الأممية تتجاهل تجاوزات تركيا بشأن ليبيا

أكد المحلل السياسي، جمعة القاسمي، أن تركيا مازالت تعمل على عرقلة أي حل سلمي للأزمة الليبية.

وقال القاسمي، في تصريحات صحفية، أن عدم تعامل المجتمع الدولي والبعثة الأممية مع الموقف التركي يضع علامات استفهام حول جدية البحث عن حلول سلمية، مؤكدا أن الجهات الداعية والراعية للحوار السياسي الليبي تتجاهل تجاوزات تركيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وحظر السلاح المفروض على ليبيا من خلال إرسال السلاح التركي عبر الجسور الجوية والبحرية بشكل يومي في غرب ليبيا.

وأوضح القاسمي أن التجاوزات التركية لاتصب في إطار السلام والبحث عن حل يجنب ليبيا ويلات الحروب.

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