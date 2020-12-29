البدري: تركيا تستغل الموارد الليبية لتجاوز أزمتها الاقتصادية وتعويض خسائرها

أكد المحلل السياسي، عثمان البدري، أن تركيا تسعى لابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة ليبيا بعدما تصاعدت التوترات مع اليونان وقبرص بشأن أزمة ترسيم الحدود البحرية التي تعتبرها أنقرة إرث من الدولة العثمانية.

وأضاف البدري، في تصريحات صحفية، أن تركيا وجدت في ليبيا بديل لتجاوز أزمتها الاقتصادية وتعويض خسائرها في مواجهتها للأوروبيين.

وأوضح البدري أن تركيا رأت أن تقف مع حكومة الوفاق غير المعتمدة المسيطرة على موارد ليبيا لضمان الخروج من أزمتها الاقتصادية.

وتابع البدري أن التوافق الإيديولوجي بين تركيا والوفاق شجع أنقرة على الدخول في الصراع المسلح مع الجيش، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يتوافق على الحل في ليبيا إلا بعد أن يمنع الأطراف الداعمة للفوضى في البلاد من ممارسة أفعالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24