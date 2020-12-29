موسى فرج: جلسة “الحوار السياسي” غدا لمناقشة آليات اختيار “رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا دعت أعضاء لجنة الحوار السياسي للاجتماع غدا الأربعاء عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة آخر المستجدات.

وأوضح فرج في تصريحات صحفي رصدتها “الساعة 24” أن جلسة الغد ستركز على استعراض آليات اختيار المناصب العليا في السلطة التنفيذية “المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة”.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مجلس الدولة الاستشاري سيختار في اجتماعه المقبل ممثليه للجنة الدستور التي ستقابلها لجنة مماثلة من مجلس النواب، لمناقشة إمكانية الذهاب للاستفتاء على الدستور، وهذا مُستبعد في ظل تعنت مجلس النواب، على حد زعمه.

وأوضح أن اللجنة المُزمع تشكيلها من مجلسي “النواب والدولة الاستشاري” ستعمل على وضع قانون الانتخابات، وهذا سيُمثل قاعدة دستورية انتخابية، متابعًا: “إذا أخفقت سيبدأ عمل اللجنة القانونية المشكلة من ملتقى الحوار، والتي بدورها ستعرض بعض المقترحات، فإن لم تصل لتوافق سيرجع الأمر إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاتفاق”.