صالح المسماري: المقترح الثاني لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة الأقرب لمصلحة برقة

رأى وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب المسماري، إن المقترح الثاني لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى الحوار السياسي هو الأقرب لمصلحة برقة، خاصة أنه لم تكن هناك عدالة في اختيار عناصر الحوار.

وقال المسماري في تصريحات تلفزيونية رصدتها “الساعة 24”:“بهذه الطريقة نذهب للسلطة التنفيذية وتكون من برقة، أو يتم التوافق بتقاسم السلطات بالعدالة، فالنقاط الخمسة التي تم استعراضها كلها هذه جاءت نتيجة أن سكان برقة شعروا بالظلم، وهذا لا يعني انقسامًا أوتقسيمًا، فنحن ضد التقسيم والانفصال، وضد أن يتم فرض شخص بعينه على برقة”.

وأضاف عضو اللجنة الرئيسية لملتقى برقة الجامع: “أعتقد أن المجتمع الدولي سيراقب عملية الانتخابات وحتى الاقتراب من موعدها سيتم كف يد المليشيات عن المواطنين، ومنعها من الوصول لصناديق الاقتراع”، منوهًا إلى أن التدخل الدولي غيّر المعادلة في ليبيا منذ عام 2011.

وتابع قائلا: “البيان الذي خرج بحضور القبائل استهدف جميع التركيبات الليبية، فكل من حضر كان يمثل برقة بالفعل، وأي شخص يقول عكس هذا فإنه يحاول التشويش على المشهد”.