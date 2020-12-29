ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 December, 2020

من المنتظر أن تعقد اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد ،خلال الأيام القادمة ،اجتماعا موسّعا مع اللجنة العلمية الاستشارية، لإعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين، والنظر في إجراءات الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

واطلعت اللجنة ،خلال اجتماع ،عقد اليوم في طرابلس ،وهو الاجتماع عدد 55، بحضور عضو عن اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا ،على الوضع الوبائي ومدى انتشار الفيروس خلال المدة الماضية.