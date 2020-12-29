الترهوني: ضرب القواعد التركية في ليبيا أصبح ضرورة

قال المحلل العسكري، محمد الترهوني، إن تركيا تراهن على عدم استقرار ليبيا للسيطرة على مواردها و مؤسساتها وفي مقدمتها المصرف المركزي.

وأضاف الترهوني في تصريحات صحفية، أن ثاني المراهنات التركية هي سيطرتها على منطقة الحقول النفطية، مبينا أن هدف أنقرة هو السيطرة على الحقول الواقعة بالجنوب الغربي خصوصا بعد تمركز مليشياتها في غدامس.

وأكد الترهوني أن وجود الصف الوطني الليبي والجيش على الساحة يعوق تركيا من تحقيق أطماعها، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تسعي لإقصائهما سياسيا وعسكريا للسيطرة على البلاد.

وشدد الترهوني على أنه إذا لم يتم توجيه ضربة عسكرية سريعة لتركيا في أغلب القواعد التي تسيطر عليها في ليبيا فإنها لن تتوقف عن محاولاتها لعرقلة المسارات السياسية و العسكرية خصوصا بعد تزايد نشاطها في نقل الإرهابيين و المرتزقة.

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