الترجمان: تركيا تدرب مليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء استعداداً لمعركة سرت

قال المحلل السياسي خالد الترجمان، الثلاثاء، إن تركيا تدرب مليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء .

وأوضح الترجمان، في تصريح صحفي، أن تلك التدريبات، تهدف إلى تجهيز المليشيات والمرتزقة والقوات التركية لإنزالهم في سرت والسيطرة على الموانئ النفطية، مبينا أن أنقرة تعمل على تدريب مليشيات الوفاق لتفخيخ وتدمير القطع البحرية التابعة للجيش والتي تحمي خليج سرت .

وأشار إلى أن المخطط الذي تحاول تركيا تنفيذه، فشل قبل ذلك، بسبب إعادة انتشار الجيش وانسحابه لمنطقة الهلال النفطي وإعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر، مضيفا أن تركيا تحاول جر الجيش إلى معركة في سرت، للتشويش على مساعيها لإنزال قوات بحرية من الخلف، للسيطرة على الموانئ النفطية.

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