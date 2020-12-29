«السويحلي»: أبلغت السفير الإيطالي أن الانتخابات الوسيلة الأفضل لتوحيد مؤسسات الدولة

التقى عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو”، في العاصمة طرابلس، حسبما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء.

وزعم عبدالرحمن السويحلي، أنه أكد للسفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو” أنّ الانتخابات مطلب مُلح لجميع الليبيين، وهي الوسيلة الأفضل لتوحيد مؤسسات الدولة وتجديد الشرعية واستعادة السيادة من خلال سلطة تشريعية واحدة.

وادعى “السويحلي” أنه طلب من إيطاليا إلى دعم إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي الذي يُعد أهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي.