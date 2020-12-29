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استبدال كوابل محروقة بحي “أرض لملوم” في بنغازي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر  

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية اليوم الثلاثاء استبدال كوابل مفردة محروقة في محطة فرعية بحي أرض لملوم.

الشركة نوهت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” بجهود قسم الصيانة بدائرة توزيع غرب بنغازي التابعة لإدارة توزيع سهل بنغازي في استبدال الكوابل .

وكان رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري أصدر تعليماته بضرورة تركيب محطة محمولة “220/30 ك.ف” لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي داخل منطقة أوجلة والمناطق المجاورة لها.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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