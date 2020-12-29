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الحاسي: استقرار ليبيا مرهون بالقضاء على مليشيات طرابلس ومصراتة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل السياسي، أمبارك سعد الحاسي، أن تركيا تستخدم تنظيم الإخوان الإرهابي لضمان الاستفادة التامة من الأزمة الليبية على الصعيد الاقتصادي.

وقال الحاسي في تصريحات صحفية، إن تركيا تعتمد على إرسال المرتزقة والعتاد الحربي إلى ليبيا من أجل السيطرة على البلاد.

وأوضح الحاسي أن تركيا تخشى توسع مشاركة الجيش في المعترك السياسي، مبينا أن نجاح اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التقريب بين الجيش وقوات الوفاق من خلال تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين يؤرق أنقرة.

وأكد الحاسي أن ليبيا لن تستكين وتطمئن إلا بعد القضاء على المليشيات الموجودة في طرابلس ومصراتة التي خلفت والدمار والخراب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • الوطن اكبر منك ومنهم ..المليشيات في طرابلس صحيح انما الذي يقضي عليهم هو المشروع الوطني وليس المناكفات لتحصيل امتيازات ..الانفصاليين والفيدراليين والمليشيات وسفلة المتدينيين هم البلاء الاعظم الذي نزل ببلادنا ولابد من استئصاله وهذا لايكون الا بصحوة الشعب ونخبه الوطنية الصادقة .

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