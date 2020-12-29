الحاسي: استقرار ليبيا مرهون بالقضاء على مليشيات طرابلس ومصراتة

أكد المحلل السياسي، أمبارك سعد الحاسي، أن تركيا تستخدم تنظيم الإخوان الإرهابي لضمان الاستفادة التامة من الأزمة الليبية على الصعيد الاقتصادي.

وقال الحاسي في تصريحات صحفية، إن تركيا تعتمد على إرسال المرتزقة والعتاد الحربي إلى ليبيا من أجل السيطرة على البلاد.

وأوضح الحاسي أن تركيا تخشى توسع مشاركة الجيش في المعترك السياسي، مبينا أن نجاح اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التقريب بين الجيش وقوات الوفاق من خلال تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين يؤرق أنقرة.

وأكد الحاسي أن ليبيا لن تستكين وتطمئن إلا بعد القضاء على المليشيات الموجودة في طرابلس ومصراتة التي خلفت والدمار والخراب.

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