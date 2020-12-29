المرعاش: أنقرة تحصل على مليارات الدولارات مقابل تدريب الوفاق

اعتبر المحلل السياسي كمال المرعاش، اليوم الثلاثاء، أن الغرض من التدريبات التركية الجديدة لمليشيات الوفاق على حروب تحت الماء هو الحصول على مليارات الدولارات لميزانية الجيش التركي، في وقت تعاني فيه تركيا من تراجع قيمة عملتها “الليرة”، بسبب العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية.

وأضاف المرعاش، في تصريح صحفي، أن تركيا تدرب المليشيات على استعمال الأسلحة التقليدية والمفخخات وزرع الألغام، للدفع بهم إلى مقدمة الجبهات، مشيرا إلى أن تركيا تخطط للهيمنة على شمال غرب ليبيا، بشكل يسمح لها باستعمال ملف النزاع الليبي، في ابتزاز أوروبا والضغط عليها فيما يتعلق بنفط وغاز شرق المتوسط، من جهة، ونهب مليارات الدولارات من ليبيا، تحت مسميات متعددة، منها بيع السلاح وإرسال المرتزقة، واحتكار سوق السلع والخدمات.

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