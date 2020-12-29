توزع مجانًا .. القيادة العامة ترسل قوافل من سيارات الوقود وغاز الطهي والسلع لمدينة سرت

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن هيئة الإمداد والتموين بالقيادة العامة للقوات المسلحة وجهت قوافل من سيارات الوقود وغاز الطهي والسلع التموينية المختلفة لمدينة سرت على أن توزع مجاناً.

وبحسب بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للناطق على موقع فيسبوك، أوضح أن ذلك جاء بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وتلبية لنداء أهالي مدينة سرت، وما طالب به ممثليها في اجتماعهم مع القائد العام بوفد يضم رئيس المجلس التسييري للبلدية وأعيان ومشائخ وممثلى التركيبة الاجتماعية.

المسماري أكد أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار اهتمام القائد العام بالظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة وتقديراً للمطالب الإنسانية التي هي من أولويات اهتمامات القيادة العامة.

وأوضح “المسماري” أن القوافل اشتملت على المواد التالية: (عدد 50 شاحنة محملة بالوقود بنزين ..ديزل – عدد 6 شاحنات محملة بأسطوانات غاز للمدينة).

ولفت إلى أنه تم توفير قافلة سلع تموينية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتحوي الآتي: (عدد 185 صندوق شاي – عدد 4016 صندوق حليب معلب – عدد 8340 كيس دقيق – عدد 3240 كيس أرز – عدد 13750 صندوق مكرونة – عدد 4665 صندوق زيت – عدد 10000 صندوق طماطم – عدد 2010 صندوق تن).

وذكر المسماري خلال البيان أنه تم إرسال شحنة كبيرة من الإمداد والمستلزمات الدوائية والمعدات الطبية لكافة المرافق الصحية ببلدية سرت، موضحا أن رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أوضح أنة سيتم الإشراف على توزيع هذه السلع والمواد الصحية والبنزين وغاز الطهى من خلال لجان إشراف سيتم تشكيلها اليوم .