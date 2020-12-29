لكسر اعتصام المعلمين.. النف يتهم تعليم المؤقتة بإيداع أموال بحسابات مديري المدارس

قال النقيب العام للمعلمين، عبدالنبي النف، إن وزارة التعليم التابعة للحكومة المؤقتة قامت بإيداع أموال مخصصة للعملية التعليمية في حسابات خاصة بمديري المدارس في محاولة منها التأثير على قرارات مديري تلك المدارس.

واتهم النف في تصريحات صحيفة، تعليم المؤقتة القيام بعمليات تتجاوز القانون من خلال إيداع الأموال في حسابات خاصة بمديري المدارس، لافتا إلى أن تلك العملية تشبه الرشوة والابتزاز حتى يبدأ العام الدراسي الجديد ومحاولة منها لكسر اعتصام المعلمين المستمر في أغلب مناطق البلاد.

وأكد النف أن تلك الإجراءات مخالفة للقانون وتتجاوز صلاحيات تعليم المؤقتة، مشددا على أن الأموال الخاصة بالعملية التعليمية يجب أن ترصد في حسابات المدارس أو مراقبات التعليم وليس في حسابات أشخاص من أجل التأثير على قراراتهم ضد إرادة المعلمين على مستوى البلاد.

وأضاف النف أنه يعتقد أن تعليم المؤقتة نجحت في حياكة المؤامرة ضد اعتصام المعلمين من خلال منح الأموال لبعض الطامعين من مديري المدارس حتى يقوموا بفتح المدارس واستقبال التلاميذ، مبينا أن تعليم المؤقتة تمارس أساليب ملتوية لتحقيق مصالح ضيقة بعيدا عن مصالح المعلمين، على حد قوله.

وأكد النف أن اعتصام المعلمين مازال مستمر رغم استقبال بعض المدارس للتلاميذ، مشيرا إلى أنه لا يتوقع عودة قريبة للعملية التعلمية في حال لم تتحقق مطالب المعلمين في تطبيق قرار زيادة المرتبات.

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