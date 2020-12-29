“خارجية النواب” تُحذر من اندلاع حرب جديدة في ليبيا

حذرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من أن اندلاع حرب جديدة في ليبيا سيهدد “أمن واستقرار المنطقة بأكملها”.

وأكدت اللجنة في بيان، على “أهمية صون حرمة الدم الليبي”، مشددة على رفضها خيار الحرب، معتبرة أن “الوقت حان لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال المرير بين أبناء الشعب الواحد والذي تسبب في كلفة باهظة بشريا وماديا”.

وحذرت اللجنة من “الانجرار إلى دعوات الاقتتال”، معربة عن “بالغ قلقها من التصعيد الأخير الذي يأتي بعد نجاح جهود التهدئة”، مؤكدة رفض التدخلات الخارجية وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كافة مناطق ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك.

وشددت اللجنة أن “الحرب لا يمكن أبدا أن تكون حلا لأزمة ليبيا الراهنة، وأن السبيل الوحيد للحل هو بمواصلة الحوار السياسي، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سبيل ذلك، والالتزام بتوصيات مؤتمر برلین”، داعية جميع الليبيين إلى “التكاتف وتجاوز أحقاد الماضي، وتجنيب البلاد سيناريو الحرب والفوضى، والاستفادة من تجربة الأجداد المؤسسين التي أنتجت دولة ليبيا المستقلة والموحدة”.

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