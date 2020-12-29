“مكافحة الإرهاب” تُخرّج دفعة جديدة من دورة التجنيد

أقامت قوة مكافحة الإرهاب، بالقاعدة البحرية العسكرية في مدينة الخمس، الثلاثاء، حفلاً لتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي دورة التجنيد.

وذكر المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب، في بيان، أن الحفل حضره وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وقائد القوة النظامية بقوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، وآمر شعبة الاحتياط بالقوة مختار الجحاوي، وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الأخرى.

وشهد الحفل عروضا عسكرية شاركت فيها جحافل من القوات النظامية لقوة مكافحة الإرهاب والقوات المساندة لها.

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