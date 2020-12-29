العرفي: إعادة فتح ملف لوكربي ضربة أمريكية استباقية لأي نظام حكم وطني قادم

في 21 ديسمبر 2020، أعلنت الولايات المتحدة رسميا عن اتهامات جنائية بحق مشتبه به آخر، في تفجير الرحلة “بان أم رقم 103” فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.. وللحديث حول ملف قضية “لوكربي” وحيثيات إعادة فتح التحقيقات من جديد على الرغم من مرور نحو 32 عام، وتطورات ومستجدات الملف، كان لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا اللقاء الصحفي مع الدكتور “محمد جبريل العرفي” الأمين المساعد للحركة الوطنية الشعبية الليبية، وعضو رئاسة مجلس القبائل والمدن الليبية، وأمين شؤون النقابات والروابط المهنية بأمانة المؤتمر الشعبي العام.. وإلى نص الحوار

بداية.. كيف تابعتم التطورات الأخيرة في قضية لوكربي وما قراءتكم وتحليلكم لها؟

ملف قضية لوكربي تم قفله مدنياً بتعويض الضحايا، وجنائياً بصدور حكم قضائي في حق المرحوم عبد الباسط المقرحي. الدولة الليبية كانت على قناعة أن قضية لوكربي قضية سياسية تقع في إطار خنق الصوت العروبي والثوري الذي يقف في وجه مخطط هيمنة الصهيونية على المنطقة، ومن الأدلة على ذلك تم تغيير وجهة الاتهام إلى ليبيا بدلا من دول ومنظمات أخرى كانت متهمة، أوامر القبض على المقرحي وفحيمه صدرت يوم 1-11-1991 وتزامنا مع انعقاد مؤتمر مدريد لإنهاء القضية الفلسطينية، الهدف كان إلهاء الشهيد معمر القذافي في نفسه ومنعه من معارضة المؤامرة التي تجري في حق الفلسطينيين والعرب عامة، وحتى لا يدعم الأصوات المعارضة لمؤامرة مدريد.

واستغلت أمريكا الأحادية القطبية وتفكك الاتحاد السوفيتي فتم فرض حصار جائر ضد ليبيا طيلة عشر سنوات، قررت الدولة الليبية – تطبيقاً لمبدأ تقليل الخسائر- تحمل المسؤولية المدنية عن الحادثة، رغم القناعة ببرأة ليبيا من الواقعة.

ما سر إعادة فتح ملف القضية مجددا؟

ليبيا الآن دولة منتهكة السيادة، تحكمها المافيات الدولية، ومن يديرها أجانب أما مباشرة أو من خلال مزدوجي الجنسية، ولهذا مقدراتها مستباحة، ويتيمة لا يوجد من يدافع عنها، فالفرصة مواتية لأعدائها أن يرهنوا مستقبل أجيالها ويستولوا على ثروتها.

ماذا عن العلاقات الأمريكية الليبية ما قبل وبعد لوكربي؟

أمريكا ليس لها حليف فأما عميل أو عدو، حتى عملائها بالمنطقة تخلت عنهم بعد أن أصبحوا غير مفيدين لها، ليبيا كانت تخلق حلقة توازن في العلاقة بين المعسكرين الشرقي والغربي، فكان التسليح من الشرق، واستكشاف وانتاج وتصنيع النفط والغاز من الغرب. ومع هذا كانت علاقة صراع وصلت إلى المواجهة العسكرية على خليج سرت عام 82 والغارة عام 86. بداية الألفية تم تفكيك المشاكل مع أمريكا والغرب عموما بحل مشكلة لوكربي وعودة الشركات الأجنبية وقبولها بدفع تعويضات لوكربي من ريع نشاطها في ليبيا. لكن في عام 2011 أمريكا قادت الناتو لتدمير قوات الشعب المسلح والبنية التحتية في ليبيا ومكنت التنظيمات الإرهابية من جماعة الاخوان والجبهة الاسلامية والجماعة الليبية المقاتلة من حكم ليبيا. كانت الجائزة التي تحصل عليها الأمريكيون هي اقتحام سفارتهم ومركز مخابراتهم وسحل سفيرهم على أيدي هذه التنظيمات.

برأيك.. ما هي الأهداف الأمريكية من فتح الملف مرة أخرى؟

هذه ضربة استباقية لأي نظام حكم وطني قادم، فسيجد أمامه أحكام وإجراءات بمطالبات باهضة، من أجل تركيعه وتطويعه للإرادة الأمريكية. وخاصة أن روسيا لم تنسى ثأرها ممن فكك الاتحاد السوفيتي، فهي الآن تسعى لإضعاف أمريكا وتفكيكها، قد تكون بوسائل الحرب السيبرياتية، كما حصل من اختراق تسع وزارات سيادية من قبل المخابرات الروسية، كما أن الصين بدأت تتبوأ المقعد الأول في الاقتصاد الدولي. ومن البراهين على سعي أمريكا للتفرد بليبيا هو استمرار تكليف استيفاني بالبعثة الاممية لتنفيذ المخطط الامريكي في ليبيا ومنع تغلغل روسيا في المنطقة، فالسيدة استيفاني لا تعمل كممثلة للأمين العام أو كرئيسة لبعثة أممية، بل تعمل كسفيرة تسعى لتحقيق مصالح بلادها قبل مصالح الليبيين. ويتحصنون بقانون دعم استقرار ليبيا الذي خولوا لأنفسهم التدخل في الشأن الليبي.

ما رأيكم في خطوة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بشأن تشكيل فريق قانوني -سياسي للدفاع عن ليبيا؟

المستشار إبراهيم بوشناف رجل قانون مطلع على القضية وخباياها، وهذا الموقف مدفوع بحسه الوطني، لأنه يشعر بأن الخطر يداهم الأجيال القادمة، فهو يدافع عن أحفاده، وهو صادق في دعوته هذه، ونتمنى أن يجد المساندة القانونية والسياسية والمادية لذلك، وبهذا المناسبة نحن في الحركة الوطنية الشعبية الليبية نسخر قدراتنا القانونية والسياسية والأمنية في دعم هذه الخطوة، نحن نملك خبرة في إدارة المعارك السياسية والقانونية. ونحن واثقون من النصر، لكوننا أصحاب حق.

أخيرا.. ما تقييمك لموقف حكومة الوفاق من ملف لوكربي؟

انا على يقين أن تقديم طلب الاستئناف في القضية من قبل أسرة المرحوم عبد الباسط المقرحي هو خطأ استراتيجي، لأنه يفتح قضية تم إقفالها، عبدالباسط الله يرحمه ضحى ودفع الثمن غالياً، وبرأته الآن لن تفيده في شيء. نحن والتاريخ يثبت أنه برئ. حيث ثبت أن الشاهد الرئيس المدعو جعاكه هو مفتري. وفي رأيي أنه استدراج لإدخال آخرين في القضية، وكذلك تعريض البلاد لدوامة جديدة من الملاحقات وطلبات التعويض والإجراءات القسرية فهم يسعون إلى تجهيز نسخة أخرى من المقرحي، وفي هذه الجزئية قد اتفق مع موقف الدكتور أحمد الجهاني في معارضته لطلب الاستئناف، رغم أن الحجج السخيفة والساذجة التي تسوقها حكومة الوفاق بأنها تقوم بذلك مراعاة لشعور الحكومتين الأمريكية والبريطانية.

من ناحية أخرى المستشار ابراهيم بوشناف وضع حكومة الوفاق أمام مسؤولية تاريخية، فليس أمامهم الا دعم هذه الخطوة ودعم تشكيل فريق قانوني وسياسي وأمني يتولى هذا الملف. فريق من خبراء وطنيون حريصون على مستقبل ليبيا وأجيالها، وليس عملاء فاسدين مكن تشترى ذممهم.