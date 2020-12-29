القيلوشي: تركيا تخطط لاستهداف الجيش والموانئ النفطية في سرت

قال عضو مجلس قبائل وأعيان ليبيا مفتاح القيلوشي، إن الهدف من تدريب مليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء هو استهداف الجيش والموانئ النفطية التي تقع على البحر المتوسط ( الزويتينية، ورأس لانوف) .

وأوضح القيلوشي، في تصريح صحفي، أن أنقرة تحاول جاهدة عرقلة الاتفاقات الليبية – الليبية، التي تتم بوساطة مصرية وبجهود الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تركيا تعمل على إعادة الوضع في البلاد إلى نقطة الصفر لتحقيق مزيد من نهب الثروات الليبية .

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أن تركيا تعمل على التحضير لإنزال قوات في خليج سرت وتفجير بوارج الجيش الحامية للموانئ النفطية لاستكمال احتلال البلاد، معتبرة أن التدريبات التركية لقوات الوفاق تحت الماء هي تجهيزات للانقضاض على تلك الموانئ .

واعترف مسؤولون في وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد الماضي، بتدريب مليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء لمدة 5 أسابيع.

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