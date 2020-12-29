تونس والجزائر: ننسق لاستعادة ليبيا دوره أفريقيًا وفي المنطقة المتوسطية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، فإن عثمان الجرندي، أجرى اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم .

وقالت الخارجية التونسية، إن المكالمة تناولت مزيد دفع العلاقات الثنائية وتطويرها تجسيدا للإرادة التي تحدو قيادتي البلدين بين قيس سعيد وونظيره عبد المجيد تبون، باتجاه تجاوز التبعات السلبية لجائحة كورونا وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، من شأنها التشجيع على بعث مشاريع اقتصادية تحقق المنافع المشتركة للبلدين.

وتطرقت المكالمة، إلى مواصلة تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي بما يضمن استقرار هذا البلد الشقيق واستعادته لدوره في القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية.