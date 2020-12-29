ملف تطوير مطار مصراتة قيد البحث

عُقد بمقر وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، في طرابلس، الثلاثاء، اجتماع لمناقشة سبل تطوير مطار مصراتة الدولي.

وحضر الاجتماع عميد بلدية مصراتة، ووزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ورئيس مصلحة المطارات، وبمشاركة رئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، والمدير العام لمطار مصراتة الدولي.

وتم في الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أهمها: الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تطوير المطار بما فيها إعداد المخطط العام وإنشاء محطة ركاب متكاملة، والإجراءات المتعلقة بتخصيص جزء من القيمة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من بند الطوارئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية