الصويعي: الأزمة الليبية تتطلب وجود حياد حقيقي لا يقصي أي طرف

قال المحلل السياسي، أحمد الصويعي، إن توافق المسار العسكري من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هو مؤقت، مضيفا أن هذا التوافق فرضته الظروف المحلية الناجمة عن حالة الصراع والضغوط الدولية لإيقاف وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

وأوضح الصويعي أن فشل الحوار السياسي يعود لعدم الموضوعية في التعامل مع الأزمة الليبية، مؤكدا أن الأزمة الليبية تتطلب وجود حياد حقيقي يمكن من إجراء تسوية سياسية لا تقصي أي طرف من الأطراف الليبية.

وتابع الصويعي أن المسار العسكري سيبقى على الحالة الراهنة ما لم تحدث تغييرات ميدانية على أرض الواقع في البلاد.

وأكد الصويعي أن توحيد المؤسسة العسكرية مرهون بإعادة بناء السلطة وحل أزمة تنازع المشروعيات ومؤسسات الدولة وفق الثوابت الوطنية.

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