“الشاطر”: حوارات “ستيفاني” سيئة وعلينا إعادة الأمانة للشعب ليقرر

انتقد المدعو عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، خيارات المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في الحوار السياسي ووصفها بـ “السيئة”، زاعما أن هناك أسماء تم رفضها حيث قدمت من قبل الدول المتدخلة في الأزمة الليبية لتنصيبها في مناصب سيادية.

وقال “الشاطر”، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الأزمة الليبية باختصار: حوارات ستيفاني قدمت خيارات سيئة و علينا قبول أحدها .. الدول المتدخلة تقدم أسماء مرفوضة لتنصيبها في مناصب سيادية .. كثير من السياسيين يقولون علينا القبول لأنه الأمر الواقع .. الساحة الشعبية ممتعضة وغير راضية .. الحل: إعادة الأمانة للشعب ليقرر”.

جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري للدولة كان قد أعلن أن الأحد المقبل موعدا لاختيار ممثلية في عضوية اللجنة الدستورية المكلفة بوضع الإطار القانوني للمسار الدستوري بالاتفاق مع مجلس النواب خلال 60 يوما.

ويأتي ذلك بحسب خارطة الطريق المتفق عليها بمنتدى الحوار السياسي الذي انعقد في تونس خلال نوفمبر الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المجلس عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية السادسة والخمسين في العاصمة طرابلس التي تناولت بنودها مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد، والنظر في تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية بالمجلس.

ونص البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدي للحل الشامل التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم في تونس على أن «تلتزم المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتشاور والتنسيق للاتفاق على إنجاز العملية الدستورية. يتم هذا الاتفاق في فترة لا تتجاوز الـ 60 يومًا من تاريخ بدء المرحلة التمهيدية».