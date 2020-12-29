طائرة متطورة تنضم إلى جهاز الإسعاف الطائر

وصلت إلى مطار معيتيقة، طائرة جديدة متطورة تستطيع قطع مسافة 5000 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، لتنضم لجهاز الإسعاف الطائر.

والطائرة الجديدة من طراز “سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود”، وتم شراؤها عن طريق شركة “تكسترون”، وهي الشركة الأم لطائرات “سيسنا والبتش كرافت” الحديثة 2020.

وقاد الطائرة التي بإمكانها حمل سريرين عناية فائقة، كل من الكابتن فتحي ناجي والمساعد عبدالرزاق الهلالي، وبذلك يصبح لدى جهاز الإسعاف الطائر 3 طائرات من نوع “سيسنا”.

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