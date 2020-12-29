ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 December, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تضامنها الكامل مع أسرة القاضي / مصطفى عيسى لندي ، ومع المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء الهيئات القضائية ،مطالبة كافة الجهات الأمنية المختصة إلى سرعة التحرك العاجل لكشف مصيره وذلك من خلال تكثيف جهود البحث والإنقاذ والتحري عنهم بكل الوسائل البرية والجوية .

وقالت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إنها تتابع بقلق بالغ حادثة إختفاء القاضي/ مصطفى عيسى لندي ، القاضي بمحكمة جالو الجزئية، وذلك في يوم الجمعة الماضي الموافق من 25_ديسمبر وهو في طريقه من مدينة الكفرة قاصدًا مدينة جالو رفقة أسرته ، في ظروف غامضة ولايزال مصيره مجهولاً إلى الآن، بحسب ما أفادنا به المجلس الأعلى للقضاء.

و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، على أنها ستظل على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على حقيقة الواقعة ومتابعة تطوراتها ، ومتايعة جهود المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى كشف مصيره ،كما ثمنت ، جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وفرق البحث والإنقاذ ، و التي لبت نداء المجلس الأعلى للقضاء ، من أجل العمل على كشف مصيره ، والتي تجري جهود كبيره للبحث والتحري البري لكشف مصير القاضي وأسرته.