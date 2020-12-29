سيالة لـ«بومبيو»: ملتزمون بتنفيذ ما أُتفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية

أكد وزير الخارجية المفوض محمد سيالة في رسالة إلى نظيره الأميركي مايكل بومبيو التزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما أُتفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والانسانية، والحد من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون الليبيون الذين ضاقوا ذرعا من تداعيات شن الحروب

جاء ذلك في رسالة شكر وجهها وزير الخارجية المفوض إلى بومبيو، رداً على التهنئة التي تقدم بها الأخير بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، وفق إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية. وأشار الوزير في الرسالة إلى «ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية بما يفضي إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية»، مُثنياً على «جهود الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية».

ويوم الخميس الماضي، نوه الوزير بومبيو في رسالة التهنئة إلى أهمية ما تم التوصل إليه هذا العام من إتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، مع التقدم الذي تم إحرازه في العملية السياسية بقيادة الليبيين، مضيفاً أن قرار إجراء الانتخابات في يوم عيد الاستقلال العام القادم يكتسب اهمية خاصة، مؤكداً تركيز الولايات المتحدة على تعزيز ليبيا آمنة ومُزدهرة وموحدة.

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