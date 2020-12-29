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عبدالله الثني يجري تغييرات على مستوى رئاسة جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر عبدالله الثني، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، إعفاء اللواء خليفة محمد حسني من رئاسة جهاز الأمن الداخلي وتكليف العميد أمحمد حسن كامل برئاسة الجهاز بشكل مؤقت.

وبحسب القرار الصادر عن «الثني»، رقم 838 وتعديلاته بإعفاء من مهام وتقرير حكم، والذي حصلت “الساعة24″ على نسخه منه، فإنه تم إعفاء اللواء خليفة محمد حسني، من مهام عمله كرئيس لجهاز الأمن الداخلي ويعاد إلى عمله السابق”، كما يكلف العميد أمحمد حسن كامل رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بشكل مؤقت وإلى حين إشهار أخر”.

وأشار القرار الصادر، إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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