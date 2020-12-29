إعفاء رئيس جهاز الأمن الداخلي بحكومة الثني من مهامه

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعفى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة محمد علي حسنى من مهامه، وإعادته إلى عمله السابق .

وبحسب القرار الصادر عن “الثني”، رقم 838 وتعديلاته بإعفاء من مهام وتقرير حكم، فإنه تم إعفاء اللواء خليفة محمد حسني، من مهام عمله كرئيس لجهاز الأمن الداخلي ويعاد إلى عمله السابق”، كما يكلف عميد أمحمد حسن كامل رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بشكل مؤقت وإلى حين إشهار أخر”.

وأشار القرار الصادر، إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.