وزير الخارجية التركي: نرحب بإجراء الانتخابات في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن بلاده تُرحب بقرار إجراء الانتخابات بليبيا في الـ24 من ديسمبر 2021.

وأوضح تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم مساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه .

وأضاف أن تركيا استجابت لنداء حكومة الوفاق غير المعتمدة ووقفت بجانبها ضد الجيش، زاعما أن بلاده هي التي منعت انزلاق ليبيا إلى الفوضى.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار، واستمرار المفاوضات السياسية، داعياً إلى ما وصفه بحل عالمي لمشكلة المرتزقة في ليبيا.. على حد قوله .

وتشكل تصريحات وزير الخارجية التركي تناقضا واضحا مع سياسة بلاده التي أغرقت ليبيا بالمرتزقة والمتشددين الذين جلبتهم من سوريا لدعم الوفاق، وما زالوا فيها حتى الآن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24