“سيالة”: شكرا “أمريكا” على تهنئتنا بعيد الاستقلال وسنقوم بتنفيذ كل شئ

أكد محمد طاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق، أن حكومته ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، والحد من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون الليبيون الذين ضاقوا ذرعا من تداعيات شن الحروب التي لاينتج عنها سوى الموت والخراب، بحسب كلامه.

جاء ذلك خلال رسالة شُكر وجهها “سيالة” إلى نظيره الأمريكي مايكل بومبيو، وذلك رداً على التهنئة التي تقدم بها الأخير بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.

ودعا “سيالة” في رسالته إلى ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية بما يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مُثنياً على جهود الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين، وفق قوله.

وكان “بومبيو” قد نوه في رسالة التهنئة على أهمية ما تم التوصل إليه هذا العام من اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، مع التقدم الذي تم إحرازه في العملية السياسية بقيادة الليبيين، مضيفاً أن قرار إجراء الانتخابات في يوم عيد الاستقلال العام القادم يكتسب اهمية خاصة، مؤكداً تركيز الولايات المتحدة على تعزيز ليبيا آمنة ومُزدهرة وموحدة.

جدير بالذكر أن تركيا تعمل على تحشيد وإمداد حكومة الوفاق بالمرتزقة والسلاح خلال الفترة الماضية وحتى الأن، حيث كانت قد صحيفة “الساعة 24” عبر تطبيق الرادار، الجمعة الماضية، طائرتي شحن عسكريتين تركيتين أقلعتا من تركيا إلى قاعدتي الوطية و مصراتة، في إطار نشاط ملحوظ امتد لأسابيع مضت، وشهد رحلات لطائرات شحن تركية عسكرية كانت تحط في قاعدة الوطية.

وكثفت تركيا مع تمديد برلمانها بقاء القوات التركية في ليبيا 18 شهراً إضافية بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، لتتوالى رحلات الجسر الجوي التركي بين أنقرة وقواعدها في الوطية ومصراتة.