“الثني” يعفي رئيس “الأمن الداخلي” من منصبه

أصدرت الحكومة الليبية قرارها رقم “838” لسنة 2020 م ، الذي اطلعت 218 على نسخة منه والقاضي بإعفاء من مهام وتقرير حكم والذي تم بموجبه إعفاء اللواء خليفة محمد علي حسني من منصبه ومهامه كرئيس لجهاز الأمن الداخلي.

وجاء في القرار، الذي حمل توقيع رئيس الحكومة عبدالله الثني، أن يعاد اللواء خليفة إلى سابق عمله قبل تقلد منصبه، ليكلف العميد أمحمد حسن كامل رئيساً لجهاز الأمن الداخلي بشكل مؤقت وإلى حين إشعار آخر ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ونبهت الحكومة في قرارها الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

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