عقب اتصال وزير خارجية مصر .. “سيالة” يناقش هاتفيا مع وزير خارجية تونس الوضع الليبي

تلقى محمد طاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق، مكالمة هاتفية، من نظيره وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومختلف المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تدعيم المسار السلمي.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم “خارجية الوفاق” محمد القبلاوي، كان قد صرح أمس الإثنين بأن: “وزير الخارجية محمد سيالة بحث هاتفيا، مع نظيره المصري سامح شكري، الملف الليبي ودعم الاستقرار” وفق قوله.

وأضاف “القبلاوي” في بيان، أن: “وزير الخارجية المصري أثنى على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس قبل أيام، وأنه أكد على استمرار التعاون بين الجانبين وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه” وفق تعبيره.

وضم الوفد الوفد المصري إلى طرابلس قبل أيام، اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.