معزب: الأرض ضاقت بحفتر وبدأ يبحث عن مخرج

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة محمد معزب، إن دخول من وصفه بـ ” الحليف التركي” في الأزمة الليبية غيّر توازنات عسكرية كثيرة، لافتا إلى أن هذه التوازنات أصبح لها أثر في الوضع السياسي .

وأوضح معزب، في تصريح إعلامي، أن الجانب المصري أدرك بما لا يدع مجالًا للشك أن المراهنة على حفتر خاسرة، وأن مشروع السيطرة على العاصمة أصبح لا شيء، إضافة إلى أن التوازن العسكري تغير على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك عامل آخر قادم في 20 يناير هو وصول الديمقراطيين للحكم. وأضاف أن أحد ثمار التحالف التركي الليبي إنهاء العملية التي كانت قائمة وهي الهجوم على طرابلس، واتهم حفتر بقلب الطاولة السياسية وتخريب المشهد وفرض نفسه على طاولة الحوار ليضمن خروجه، متابعا أن الأرض ضاقت بحفتر وبدأ يفقد أرضية يقف عليها؛ لذلك يقوم بالبحث عن مخرج له .

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