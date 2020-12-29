“فرج بومطاري”: الإفراج عن 70 ألف تعيين في الوظيفة العامة

قال وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، إنه تم الإفراج عن 70 ألف تعيين في الوظيفة العامة.

وأضاف “بومطاري” في تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24″، أن المرتب يعتبر معاشا باعتبار أنه لا يغطي كامل الاحتياجات اللازمة، لافتا أن الوقت غير مناسب حاليا للحديث عن مدى قانونية ملف القرار 831 من عدمها لأن الموظف لا يجب أن يكون ضحية، بحسب كلامه.

وزعم “بومطاري” أن كل هذه الملفات لن تستغرق وقتا كبير لأنها جاهزة للإفراج بمجرد إعطاء الإذن بوزارة العمل، معللا السبب بأن الأمر متوقف على مدى تعاون وزارة العمل ومصلحة الأحوال المدنية بحكومة الوفاق.

ووجه “بومطاري” في تصريحاته نداءً إلى وزارة العمل للتعامل بمرونة مع الملف والاستمرار في ذات نهج وزارة المالية.