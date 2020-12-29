هون.. دورة تدريبية لإتقان الإقناع بالحجج والبراهين

أقام نادي المساجلة للحوار والمناظرة، في قاعات بيت الثقافة بهون، دورته التدريبية الثانية لعدد من طلبة المرحلة الثانوية بمدارس المدينة، وذلك ضمن برنامجه التدريبي الذي يستهدف طلبة المدارس والجامعات.

ويُركز التدريب على تنمية مهارات الحوار والحديث، وإتقان فن الإقناع بالحجج والبراهين، بهدف المساهمة في توسيع مداركهم.

ويعد هذا التدريب استعدادا لبطولة المناظرات على مستوى مدارس المرحلة الثانوية بمدن بلدية الجفرة المؤهلة لبطولة ليبيا للمناظرات، حيث يخوض أكثر من 20 متدربة ومتدرباً بإشراف 5 مدربين من النادي هذه التجربة لاكتسابهم عدة مهارات في الخطابة والحوار.

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