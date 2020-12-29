في إشارة لـ ” باشاغا” ..السني: محاولة فتح قنوات تواصل لمصلحة شخصية لن تفلح

اعتبر مندوب حكومة الوفاق غير المعتمدة في مجلس الأمن الطاهر السني، أن الانفتاح السياسي وفتح الآفاق للتواصل مع الدول والقوى المختلفة لحل الأزمة الليبية شيء طبيعي في الدبلوماسية الحديثة، مشترطًا أن تكون العلاقة ندية وأن يتم مكاشفة تلك الدول بأخطائها.

وأضاف السني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر “، أن وجود علاقة ندية مع الآخرين تكون بتوحيد الصف الداخلي نحو هدف واحد وهو احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره وبناء ما وصفه بـ”الدولة المدنية”، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة مَن قتل الليبيين .. على حد قوله .

واختتم السني تغريدته قائلا ” سياسة بعض الدول في دعم منطقة عن أخرى فشلت ومحاولة بعض الساسة فتح قنوات تواصل لمصلحة شخصية آنية ستفشل أيضًا”، في إشارة منه لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

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