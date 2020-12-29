الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب كافة الجهات الأمنية المختصة بالكشف عن مصير القاضي مصطفى عيسى لندي

بنغازي 30 ديسمبر 2020 (وال)- طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كافة الجهات الأمنية المختصة إلى سرعة التحرك العاجل لكشف مصير القاضي بمحكمة جالو الجزئية القاضي مصطفى عيسى لندي.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – في بيان – عن تضامنها الكامل مع أسرة القاضي مصطفى عيسى لندي، ومع المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، مطالبة بتكثيف جهود البحث والإنقاذ والتحري عنه بكل الوسائل البرية والجوية.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ؛ حادثة اختفاء القاضي مصطفى عيسى لندي؛ القاضي بمحكمة جالو الجزئية في يوم الجمعة الماضي الموافق من 25 ديسمبر، وهو في طريقه من مدينة الكفرة قاصدًا مدينة جالو رفقة أسرته، في ظروف غامضة، ولا يزال مصيره مجهولاً إلى الآن، بحسب ما أفادنا به المجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنها ستظل على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء، للوقوف على حقيقة الواقعة ومتابعة تطوراتها، ومتابعة جهود المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى كشف مصيره.

ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وفرق البحث والإنقاذ، التي لبت نداء المجلس الأعلى للقضاء، من أجل العمل على كشف مصيره، والتي تجري جهود كبيرة للبحث والتحري البري، لكشف مصير القاضي وأسرته. (وال- بنغازي) ر ت

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