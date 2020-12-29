عبد العزيز: حفتر أصبح لعبة بأيدي المخابرات الأجنبية و صالح لا يملك شعبية

قال عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، إن

طرابلس كانت خلال الأسبوع الماضي قبلة لوفدَين مهمَّين جدًا .

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات رصدتها ليبيا 24، أن الوفد التركي من الطبيعي أن يجري زيارة لها ويحتفل مع أهلها؛ لأنه كان السبب الرئيس في الانتصار على من الجيش .

وأشار عبد العزيز، إلى أن زيارة الوفد المصري مهمة وتدل على أن القاهرة لم تعد تعوّل على حفتر وعقيلة صالح، مبينا أن حفتر أصبح عبارة عن لعبة بأيدي المخابرات الأجنبية لتدمير البلاد، وعقيلة صالح شخصية هشه وضعيفه لا يملك أي شعبية .

وأضاف أن تسليم المحتجزين الروس صفحة طويت، وهي إحدى المشاكل بين طرابلس وموسكو اللتين ستبدآن تدشين علاقات جديدة، مبينا أن التعاون الاستخباراتي بين مصر وتركيا مهم في ظل استلام جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي الجديد.

وأوضح أن لديه معلومات بشأن إرسال طلب من قبل عقيلة صالح لزيارة إسطنبول، مبينا أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ليس موجودًا في طرابلس، و ذهب للبحرين، لافتا إلى أن الأخبار التي يتم تداولها بالخصوص لا تسر، معربا عن أمله في أن تكون إشاعات لأنها وإن كانت صحيحه ستكون نهايته هو ومستشاروه.

وأضاف أن الوفد التركي كان كبيرًا جدًا ومحترمًا، ورافقه فنانون أتراك لرفع الروح المعنوية للجنود الأتراك في طرابلس، مبينا أنهم فقدوا خيرة رجالهم الذين لا تساوي ظفرَهم قبيلة كاملة، مطالبا بإعطاء كل بنود البناء والتشييد للأتراك.

وأضاف أن ملتقى برقة الجامع اجتمع فيه نفس الشلة والمنطق والعقلية الذين ضحكوا عليهم وحقوق المنطقة الشرقية، مضيفا :”

مليارات نهبت تقدر بـ 60 مليار، بماذا خدمت المنطقة الشرقية؟ وأين ذهبت هذه المليارات؟ هذه الاجتماعات يقف خلفها فساد وخراب ليبيا “.. على حد تعبيره .

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