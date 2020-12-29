ملتقى دعم “استقرار ترهونة” يوجه مذكرة لرئاسي الوفاق

شهدت جامعة الزيتونة في مدينة ترهونة انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لدعم “استقرار ترهونة”، بحضور عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والتسييرية تحت شعار “نلتقي لدعم ترهونة” .

شارك في فعاليات الملتقى “أبوبكر سعيد” عضو مجلس النواب عن ترهونة و “ليلى اللافي” رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ووفد من وزارة الحكم المحلي برئاسة “حسن الطيب” رئيس مكتب الشكاوى بالوزارة ووفد من الهلال الأحمر .

وشهد الملتقى الاتفاق على رفع مذكرة مطالب يقدمها الحاضرون إلى المجلس الرئاسي لدعم بلدية ترهونة في العديد من الجوانب الخدمية بالبلدية ودعم “ترهونة” في الكشف عن مصير أبنائها “المفقودين والمغيبين” والتحقيق في أي قضايا وقعت أثناء العمليات الحربية السابقة في 2019 م، إبان فترة المعارك بين وحدات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق .

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