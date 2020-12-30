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جادو.. اجتماع المجلس البلدي الجديد بعد استلام مهامه

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس البلدي جادو بجبل نفوسة- اجتماعه الأول بعد تسلمه لمهامه رسميا، وذلك برئاسة عميد البلدية ” عمرو موسى طابونة ” وبحضور كافة أعضاء المجلس.

تضمن الاجتماع استعراض ما ورد في محضر الاستلام والتسليم وتم تحديد البنود التي سيتم عرضها على اهالي المدينة تنفيذا لما ورد في التزامهم وتعهدهم في حملتهم الانتخابية، كما تناول المجتمعون مراجعة اللائحة التنفيذية للحكم المحلي المعمول بها بالبلديات وتوزيع الأعمال المناطة بين أعضاء المجلس.

وأشار البلدي جادو إلى أن عضو المجلس ” علي مسعود الفيلالي ” قد أدى الأسبوع الماضي -بوزارة الحكم المحلي- القسم القانوني بدلاً عن المرحوم ” سالم احمد البدراني ” وذلك أمام وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة ” عبدالباري شنبارو ” ، بحضور مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات وعميد بلدية جادو، ومدير مكتب الوزير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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