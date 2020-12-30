“بوخريص” خلال لقائه “صنع الله”: لابد من تفعيل القرار  642 لسنة 2013 الخاص بزيادة المرتبات للعاملين

كشف رئيس اتحاد المستخدمين بشركة الخليج العربي، أشرف صالح بوخريص، في تصريحات خاصة لصحيفة “الساعة 24” عن تفاصيل لقائه مصطفي صنع الله رئيس مؤسسة النفط، موضحا أنه ناقش العمل علي تفعيل القرار 642 لسنة 2013 الخاص بزيادة المرتبات للعاملين.

وأضاف “بوخريص” أنه تم مناقشة خلال اللقاء العمل مع لجنة الإدارة بشركة الخليج لتوفير الميزانيات الخاصة لعودة التأمين الطبي الداخلي في أقرب وقت ممكن، وحلحلة أي قضايا تخص العاملين بالشركة.

ولفت “بوخريص” إلى أنه طالب “صنع الله” بتطبيق قرار 642 علي شركات النفظ كلها، مؤكدا أن أي شئ في مصلحة المستخدمين يجب العمل عليه وتذليل كل الصعاب لتخفيف معاناة العاملين وأسرهم في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الليبين.