ليبيا الان

“بوخريص” خلال لقائه “صنع الله”: لابد من تفعيل القرار  642 لسنة 2013 الخاص بزيادة المرتبات للعاملين

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف رئيس اتحاد المستخدمين بشركة الخليج العربي، أشرف صالح بوخريص، في تصريحات خاصة لصحيفة “الساعة 24” عن تفاصيل لقائه مصطفي صنع الله رئيس مؤسسة النفط، موضحا أنه ناقش العمل علي تفعيل القرار  642 لسنة 2013 الخاص بزيادة المرتبات للعاملين.

وأضاف “بوخريص” أنه تم مناقشة خلال اللقاء العمل مع لجنة الإدارة بشركة الخليج لتوفير الميزانيات الخاصة لعودة التأمين الطبي الداخلي في أقرب وقت ممكن، وحلحلة أي قضايا تخص العاملين بالشركة.

ولفت “بوخريص” إلى أنه طالب “صنع الله” بتطبيق قرار 642 علي شركات النفظ كلها، مؤكدا أن أي شئ في مصلحة المستخدمين يجب العمل عليه وتذليل كل الصعاب لتخفيف معاناة العاملين وأسرهم في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الليبين.

الوسوم

المرتبات رئيس اتحاد المستخدمين مؤسسة النفط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك