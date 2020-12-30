غضب في ليبيا بعد اختفاء قاضٍ وعائلته

تسود الأوساط الليبية حالة من الغضب والانزعاج، بعد اختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية، مصطفى لندي، وأسرته، منذ فجر الجمعة الماضي، في أثناء توجهه من مدينة الكفرة (جنوب البلاد) إلى مدينة جالو الواقعة شمال شرقي ليبيا.

وقالت وزارة العدل في حكومة «الوفاق» في بيان أمس، إنها تتابع «بقلق شديد» الأنباء التي تفيد باختفاء القاضي لندي، مشيرةً إلى أنها ستظل على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على حقيقة الواقعة. وفيما دعت الوزارة «فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحديد مكان القاضي، والعمل على تأمين سلامته»، عبّرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن انزعاجها من عملية اختفاء لندي وأسرته، وقالت إنه فور تأكدها من صحة الواقعة أخطرت جهاز الإسعاف والطوارئ والجهات الأمنية والعسكرية، التي بدأت حملة واسعة للبحث عنهم، «لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم حتى الآن».

ودعت الجمعية القضائية، وأعضاء وموظفي الهيئات القضائية في ليبيا، المجلس الأعلى للقضاء بالتواصل مع كل الجهات، للبحث والتحري عنهم بالوسائل البرية والجوية كافة، مطالبين مكتب النائب العام بفتح تحقيق في عملية اختفاء زميلهم وأسرته. وشددت الجمعية القضائية على ضرورة أن يُصدِر (المجلس الأعلى) بياناً لإطلاع الرأي العام على المساعي والإجراءات التي بُذلت لمعرفة مصير القاضي وعائلته، لافتةً إلى أن «استهداف رجال القضاء وخطفهم تكرر».